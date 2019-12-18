На Виннитчине при продаже наркотиков задержан прапорщик, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

В ходе проведения контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки 25 июня и 13 декабря 2019 правоохранители задокументировали факты продажи прапорщиком амфетамина. 18 декабря во время очередного незаконного сбыта наркотических средств военнослужащий был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите: Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье. ФОТО

Проводятся обыски по месту жительства прапорщика и его сообщников. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также смотрите: Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков. ФОТО

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.