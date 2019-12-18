В Минске не удалось определить дату нового перемирия, договорились продлить объявленное в июле, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24" .

"Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместе с тем, было принято решение, что давайте будем продлевать то перемирие, которое было объявлено в июле… Но хочу напомнить, что 40 человек погибли во время этого перемирия", - сказал Пристайко.

Кроме того, полпред России в ТКГ Борис Грызлов сказал журналистам в Минске, что стороны подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились в июле этого года. "Сторонами подтверждено стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17 июля", - сказал Грызлов.

Он также сказал, что украинская сторона "по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка - должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств".

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