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18.12.19 22:39

На Житомирщине следователь полиции задержана при получении 900 долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки следователя одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Житомирщине следователь полиции задержана при получении 900 долл. взятки, - ГБР 01

По предварительной информации: следователь требовала и получила взятку от физического лица-предпринимателя. Взамен она обещала закрыть уголовное производство, снять арест и вернуть транспортное средство предпринимателю.

Следователя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 900 долларов.

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На Житомирщине следователь полиции задержана при получении 900 долл. взятки, - ГБР 02

Сейчас решается вопрос сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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