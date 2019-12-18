На Житомирщине следователь полиции задержана при получении 900 долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации: следователь требовала и получила взятку от физического лица-предпринимателя. Взамен она обещала закрыть уголовное производство, снять арест и вернуть транспортное средство предпринимателю.

Следователя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 900 долларов.

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Сейчас решается вопрос сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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