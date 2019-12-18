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18.12.19 23:01

В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская

Сегодня на заседании Кабинета Министров было одобрено постановление "Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины", что дает возможность начать ее работу в 2020 году.

соколовская

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Как отметила министр социальной политики Юлия Соколовская, Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.

"Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не является предметом для мошенничества и манипуляций", - подчеркнула Соколовская.

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Министр заверила, что введение действенного контроля со стороны государства позволит усилить адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.

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