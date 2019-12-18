Портнов признал, что инициированное им дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат написал в блоге.

Он отметил: "Начинающий журналист Андрей Портнов 15 декабря устроил в эфире телеканала "112 Украина" сеанс саморазоблачения.

Он прямо заявил, что подал заявление о якобы совершении Пятым Президентом Украины государственной измены не из-за наличия юридических оснований, а потому, что Порошенко "начал собирать майданы".

Подавая заявление, Портнов понимал, что никаких правонарушений Петр Порошенко не совершал, а потому ни одного приговора по заявлению Портнова принято быть не может.

Цитата:

Портнов: (...) Государственное бюро расследований зарегистрировало и начало досудебное расследование по ст. 111, именно государственная измена. Поэтому я считаю, что в рамках этого уголовного дела, даже если не удастся выйти на приговор (на него, понятно, наверное, не удастся выйти), но почему бы не исследовать, кто, при каких обстоятельствах подписывал, кто кому советовал пункт добавлять (...)

Тем самым Портнов признал, что настоящей целью подачи заявления было создание негативного информационного повода относительно Петра Порошенко, попытка помешать и его деятельности, а также сбор информации об обстоятельствах согласования Минских договоренностей.

Портнов не мог не знать, что:

- Президент Порошенко не подписывал и не согласовывал ни одного документа, который бы противоречил национальным интересам Украины. В то же время, в соответствии с нормой п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, Президент Украины представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины. То есть, это дискреционными полномочия Президента как главы государства. В этом контексте являются ложными утверждения господина Портнова о том, что Минские соглашения как-то мешают действующему Президенту отстаивать интересы Украины, поскольку действующий Президент имеет такие же полномочия, как и предыдущий, и не ограничен в праве управлять внешнеполитической деятельностью государства.

- Если бы подписание и одобрение Минских договоренностей действительно было бы государственной изменой и противоречило интересам государства, то их следовало бы считать преступными. Тогда, согласно ст. 60 Конституции Украины, никто не должен их выполнять. Однако, 9 декабря 2019 Президент Зеленский подписал Общие согласованные выводы Парижского саммита в нормандской формате, в которых подтвердил, в частности, что Украина полностью отдана полной имплементации Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и Минского комплекса мероприятий от 12 февраля 2015.

Как и первое заявление Портнова к ГБР по "делу моряков", заявление о Минские договоренности цель ослабления позиций Украины на международной арене в интересах государства-агрессора.

Поскольку в действиях Портнова возможно наличие состава преступления, предусмотренного статьями 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) и 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) УК Украины, подал Генеральному прокурору заявление, которое публикую".







