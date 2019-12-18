Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.12.19 23:48

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

Стороны конфликта на Донбассе должны проявить политическую волю для выполнения решений, принятых "нормандской четверкой", заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

мартин,сайдик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он также сообщил, что в ТКГ в среду принято повторно заявление сторон о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

Кроме того, продолжил он, рабочая группа по безопасности начала дискуссию по определению дополнительных трех участков разведения.

"Политическая подгруппа обсуждала правовые аспекты статуса ОРДО и ОРЛО", добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске не удалось определить дату нового перемирия, договорились продлить объявленное в июле, - Пристайко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100