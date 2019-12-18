Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Варгели планирует посетить Украину, - Вагнер

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об заявил в среду в Страсбурге в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС глава группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссар Варгели передал вам свои поздравления. Этим утром во время встречи мы обсуждали украинский вопрос, и он готовит свой визит в Киев. Конкретная дата, как я надеюсь, станет известна в ближайшие дни", - сказал Вагнер.

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По его словам, для нового комиссара "Украина находится в приоритетах повестки дня, как это было для нас все это время".

Напомним, новый состав Европейской комиссии был утвержден в конце ноября и приступил к работе с 1 декабря этого года.