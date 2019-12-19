Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине $698 млн помощи в 2020 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что это решение должен еще рассмотреть Сенат США.

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"В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку", - говорится в заявлении конгрессвумен, представителя демократов Марси Каптур.