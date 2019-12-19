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19.12.19 01:47

"Мина" из квартиры фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко - учебная копия, - Синицын

"Мина", которую военный и музыкант Андрей Антоненко хранил дома и просил вывезти, - учебная копия.

мина

Об этом сообщил в Facebook волонтер и председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

Мина из квартиры фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко - учебная копия, - Синицын 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко подали апелляции на арест

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

18 декаюря полиция обнародовала подробности выноса мины из квартиры, в которой жил подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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