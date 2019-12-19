Пункт контроля через государственную границу открыли на железнодорожном вокзале Львова, - Кабмин

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 18 декабря, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться во время движения поездов, "чтобы уменьшить время ожидания и создать более удобный сервис для пассажиров".

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Пункт пропуска будет функционировать постоянно и круглосуточно. "Открытие пункта пропуска - это результат успешности пилотного проекта на поездах "Интерсити +" сообщением "Киев-Львов-Перемышль" во время его движения между станциями "Львов" и "Мостиска-2" и в обратном направлении", - говорится в сообщении.