Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе: ранен один украинский воин, погиб мирный житель, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрела. Оба - вблизи Новолуганского. Противник примени гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Пять обстрелов позиций украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- в районе населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- рядом с Водяным - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Марьинки - из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.