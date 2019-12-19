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19.12.19 08:00

Сегодня в Берлине пройдут трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС

В Берлине 19 декабря должен возобновиться очередной раунд переговоров по транзиту российского газа через территорию Украины в ЕС после окончания 2019 года.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Ожидается, что в переговорах примет участие вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

Накануне переговоров глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал очень низкой вероятность подписания нового контракта по транзиту с российским "Газпромом". Если контракта с 1 января 2020 не будет, то стороны могут возобновить переговоры только в апреле 2020-го, добавил он. Украина, по его словам, имеет около 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, чего достаточно, чтобы пережить зиму.

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Срок действия заключенного 2009 года контракта на поставку газа истекает 1 января 2020. Украина, Россия и Европейский союз до сих пор не договорились об условиях транзита российского газа украинским газопроводам в ЕС.

Осложняет дело то, что Россия на 90% построила трубопровод "Северный поток-2", который технически даст ей возможность прекратить транспортировку газа через Украину.

Напомним, предыдущие политические трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года, 21 января, 19 сентября и 28 октября нынешнего года.

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