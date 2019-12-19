Трамп назвал голосование за импичмент "политическим самоубийством" Демпартии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, с таким заявлением он выступил перед своими сторонниками в штате Мичиган.

По его словам, решение нижней палаты американского парламента является "беззаконным и политически ангажированным". Он отметил, что обвинения против него являются попыткой отменить результаты президентских выборов.

"Демократы в Палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов", — предупредил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей США одобрила импичмент Трампу

Позднее в Белом доме также прокомментировали решение парламентариев. По словам представителя администрации президента, Трамп уверен, что верхняя палата конгресса — Сенат — восстановит справедливость и оправдает его.

Ранее 19 декабря Палата представителей США, фактически подконтрольная Демократической партии, проголосовала за импичмент Трампу. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в "воспрепятствовании конгрессу".

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате — верхней палате парламента.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.