Рада сегодня планирует рассмотреть Избирательный кодекс, законопроекты о ВСК и легализации азартных игр

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новый Избирательный кодекс был принят 11 июля 2019 года Верховной Радой VIII созыва. Он предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин

27 августа тогдашний Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс. Однако Президент Зеленский 13 сентября ветировал документ. Впоследствии глава государства направил в Верховную Раду свои предложения в Избирательный кодекс. Депутаты собираются рассмотреть его предложения третьим вопросом.

Начнут же заседание парламентарии с продолжения рассмотрения поправок к законопроекту №2490-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг". После этого Рада приступит ко второму чтению законопроекта №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Обнимающая Потураева Янченко, "слуга народа" Салийчук просит помощника составлять "базу обещаний", Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря. ФОТОрепортаж

Повестка дня 19 декабря предусматривает рассмотрение в первом чтении правительственного законопроекта №2285 восьми альтернативных ему "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Также в повестки дня значится повторное рассмотрение закона "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" с предложениями Президента Украины. Этот закон, который предусматривает процедуру импичмента, Верховная Рада восьмого созыва приняла 6 июня 2019 года. Однако Президент Украины Владимир Зеленский ветировал его 24 сентября.