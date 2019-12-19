Надеюсь, в следующем году восстановят обязательный техосмотр автотранспорта, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил за возобновление технического осмотра автомобильного транспорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС есть это положение – среди обязательных. Надеюсь, что в следующем году законопроект будет принят. Возможно, там будет постепенный ввод – начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозят, бывшие в употреблении, ввезеные из-за границы автомобили, проверка раз в два года… Надо это постепенно внедрять, чтобы подготовить среду", – заявил Владислав Криклий.

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Министр инфраструктуры обратил внимание на то, что сейчас в Украине есть только 500 объектов, осуществляющих технический осмотр, тогда как в Польше, к примеру, 1,5-2 тысячи.

Владислав Криклий считает, что в нынешних условиях удастся избежать почвы для взяток, чтобы не повторялись схемы, когда техосмотр проводился под контролем ГАИ.

Сейчас, по мнению Владислава Криклия, с коррупцией в этой сфере позволит бороться видеофиксация процедур техосмотра.

Владислав Криклий подчеркнул, что техосмотр автомобилей – это вопрос не только безопасности движения, но и защиты экологии.

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"Я уже не говорю о проблематике экологической, у нас об этом не очень заботятся, тогда как в Европе ставят это одним из приоритетов", – заявил министр инфраструктуры Украины.