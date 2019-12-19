Правоохранители продолжают в усиленном режиме обеспечивать безопасность в центре Киева, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что третий день подряд работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий с массовым участием граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой

Правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

По данным полиции, в стычках под Радой пострадали 23 правоохранителя.