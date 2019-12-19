Численность населения Украины составляет 41,9 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза, - Госстат. Таблица

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Так, по данным Госстата, численность населения в Украине, по оценке на 1 ноября 2019 г. составила 41 940,7 тыс. человек.

В течение января-октября 2019 г. численность населения уменьшилась на 212,5 тыс. человек.

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Также отмечается, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденные.

Как сообщили в Госстате, данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по природному и

миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета

временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно

оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.