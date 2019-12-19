Провал бюджета: Кабмин остановил финансирование строительства по всей стране. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, приехали? Фактически с сегодняшнего дня, впервые за последние годы, в стране введена "КАРТОТЕКА". Кто знает, тот поймёт. В двух словах, это происходит тогда, когда госбюджет съезжает в "красное" и не в состоянии выполнять одновременно все обязательства. Тогда всех ставят в очередь. Местное самоуправления пока нижеопубликованный документ коснётся лишь в части ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку. - Ред.), но что будет дальше", - рассказал мэр Днепра.

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"Хотя и так не сладко. Соцэконом на территории эти мальчики на самокатах уже грохнули, ДФРР - становитесь в очередь за деньгами. По всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счёт. Доброе утро. Слов нет. Остались одни выражения. Но для отечественных медиа это не информповод, что зазвонили первые звонки всеобъемлющего п@здеца, их больше интересует далекий Трамп", - резюмировал Филатов.





Напомним, ранее премьер Гончарук заявил, что есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован. Также стало известно, что Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года.