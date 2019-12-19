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19.12.19 10:36

Зеленский назначил Кислицу постпредом при ООН, а Ельченко - послом в США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил замглавы МИД Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при ООН, а занимавшего ранее эту должность Владимира Ельченко - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

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Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №916/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте Президента.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте документа.

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При этом Указом № 911/2019 глава государства назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки", - говорится в документе.

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