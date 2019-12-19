Комитет ВР по просьбе жителей Мармузовичей поддержал восстановление прежнего названия села в честь коммуниста Андреева

Об этом Вятрович написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам историка, село получило название в честь убитого в 1946 году коммунистического активиста Андреева.

"Стыдно, что мои земляки галичане таким образом могут запустить процесс рекоммунизации. Стыдно, что члены общины во главе со священником УГКЦ говорили, что название села не имеет отношения к коммунистам и происходит от апостола Андрея. Завтра кто-то захочет снова Днепр переименовать в Днепропетровск - в честь апостола Петра", - отметил Вятрович.

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Данное событие также прокомментировал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, который присутствовал на заседании комитета.

"В 2016 году в рамках декоммунизации Институт национальной памяти переименовал село Андреевка в Мармузовичи. По информации Института, Андреевка в свое время была названа в честь коммуниста Андреева. Жители села с таким решением оказались не согласны. Провели собрание и единогласно (320 голосов за, против 0) решили, что нужно переименоваться назад. По словам жителей, они хотят назвать село в честь Андрея Первозванного... И в результате, почти единогласно депутаты проголосовали за переименование", - отметил министр.

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О самом Андрееве информации сохранилось не много. После 1944 года, как рассказывают старшие жители, в селе (на тот момент Ферлеивка) появился коммунист, гражданин России Иван Андреев. Крестьяне не помнят, был ли он там и в 1939 году. Андреев руководил машинно-тракторной станцией и был убит в 1946 году. В дом, где происходило партийное заседание, бросили гранату. Тогда погибли несколько человек.

До сих пор существует две версии: гранату бросили украинские повстанцы или же это была провокация НКВД. Коммунист Андреев похоронен на сельском кладбище.

В 1946 году село Ферлеивку переименовали в Андреевку в честь Андреева.



