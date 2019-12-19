Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.12.19 10:53

48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

40% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, 38% - в неправильном, 22% - затруднились оценить. За последние 2 недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40%) и уменьшение негативных (с 48 до 38%).

48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

По данным исследования, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

11,4% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,0% - партию "Европейская Солидарность", 7,8% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 16%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 37% украинцев считают результаты встречи в "нормандском формате" успехом Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

48% украинцев поддерживают Слугу народа, 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - Батькивщину, 4,4% - Голос, - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии населения 01
48% украинцев поддерживают Слугу народа, 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - Батькивщину, 4,4% - Голос, - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии населения 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100