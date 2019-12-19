48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

По данным исследования, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

11,4% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,0% - партию "Европейская Солидарность", 7,8% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 16%.

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