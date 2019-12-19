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19.12.19 11:30

60% украинцев за вступление в Евросоюз, 52% поддерживают вступление в НАТО, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Количество украинцев, которые поддерживают вступление в Евросоюз, за месяц выросло на 3%, а количество тех, кто поддерживает вступление в НАТО, увеличилось на 4%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

В декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре - 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% - в ноябре).

В вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на Западе и в Центре, противников - на Юге и Востоке. Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.

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60% украинцев за вступление в Евросоюз, 52% поддерживают вступление в НАТО, - опрос Рейтинга 01
60% украинцев за вступление в Евросоюз, 52% поддерживают вступление в НАТО, - опрос Рейтинга 02

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