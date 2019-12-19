70% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине за последний месяц выросло (с 64% до 70%). Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных. Последних больше всего на Юге и особенно на Востоке страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Почти две трети опрошенных поддерживают дипломатические пути решения проблемы на Донбассе: 38% поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Только 8% респондентов за их полное отделение.

С другой стороны продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16%. За последний месяц количество сторонников военного пути решении вопроса оккупированных территорий несколько уменьшилась. Больше всего их среди сторонников партии "Европейская солидарность", меньше всего - "Оппозиционная платформа - За життя".

Четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% - более пяти лет. Лишь 7% отмечают, установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.

Зато относительно продолжительности полного возврата территорий оккупированного Донбасса мнения несколько отличаются: 22% считают, что для этого нужно более пяти лет, треть - от одного до пяти лет и лишь 14% утверждают, что нужно меньше года. Лишь 9% считают, что оккупированные территории на Востоке Украины вернуть невозможно. В скорое установления мира чаще других верят жители Востока, зато по срокам реинтеграции мысли менее оптимистичны.

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