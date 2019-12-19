Зеленский назначил послов Украины в Иордании, Молдове, Катаре и Китае

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, своими указами глава государства назначил послов в Иордании, Молдове, Катаре и Китае.

"Назначить Щербатюк Мирославу Дмитриевну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве", - говорится в Указе №915/2019.

Согласно Указу №914/2019 Андрей Михайлович Кузьменко стал послом Украины в Государстве Катар.

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Марк Александрович Шевченко назначен послом Украины в Республике Молдова (Указ №913/2019), а Сергей Алексеевич Камышев - послом Украины в Китайской Народной Республике (Указ №912/2019).

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил замглавы МИД Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при ООН, а занимавшего ранее эту должность Владимира Ельченко - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США