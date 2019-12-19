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19.12.19 11:34

Начальница отделения "Укрпочты", которая присвоила более 90 тыс. грн пенсий, пойдет под суд, - прокуратура

Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Центра почтовой связи Киевской городской дирекции АО "Укрпочта" по обвинению в присвоении денежных выплат.

укрпочта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам расследования, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила более 90 тыс. грн, которые предназначались для выплаты пенсий 16 гражданам.

Действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебный подлог.

В настоящее время обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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