ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в заявлении банка без уточнения новой суммы претензий.

"Также по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление", – сказано в заявлении.

Согласно ему, банк также продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты) в Высоком суде Англии и Уэльса.

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"Независимый наблюдательный совет и правление банка, согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Мы продолжим действовать в наилучших интересах наших клиентов и других стейкхолдеров", – подчеркивается в заявлении ПриватБанка за подписью главы набсовета Шерона Иски и главы правления Петра Крумханзла.

Напомним, ранее Маркарова заявила, что "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки.