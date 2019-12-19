Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" переводят из психбольницы в СИЗО в оккупированном Крыму, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность", об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"Сегодня утром я посетил Крымскую Республиканскую Психиатрическую Больницу №1, чтобы попасть на свидание с гражданским журналистом Ремзи Бекировым. Однако меня не пустили, ссылаясь на то, что его и ещё одного фигуранта их уголовного дела - Рустема Сейтхалилова сегодня этапируют из больницы в СИЗО Симферополя. Психиатрическая "экспертиза" завершена", - рассказал Семедляев.

Напомним, что Ремзи Бекиров и Рустем Сейтхалилов являются фигурантами второй Симферопольской группы по "делу Хизб ут- Тахрир", которых арестовали в результате массовых обысков в оккупированном Крыму 27 марта 2019 года. В конце ноября текущего года они были направлены на принудительную психиатрическую экспертизу.

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