Транзит газа через Украину сохранится, это удобный маршрут, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил во время пресс-конференции.

По его словам, Россия не желает обострять ситуацию в энергетике.

"Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт. При этом, мы не собираемся заключать на какой-то срок, чтобы потом прекратить. Нет. Это удобный маршрут, мы готовы его сохранять. Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике", - сказал Путин.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.

Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.

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