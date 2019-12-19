Путин о военной технике на Донбассе: Могут брать у симпатизирующих стран

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается вывода иностранных войск - там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны - они состоят из местных жителей", - отметил Путин.

"Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на то вообще внимание", - подчеркнул Путин.

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При этом он отметил, что на Донбассе есть иностранные наемники.

По словам Путина, французы и немцы воюют на одной и другой стороне.

При этом президент РФ отметил, что иностранцы не составляют основу вооруженных формирований.