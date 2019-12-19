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19.12.19 14:27

Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пятый президент Петр Порошенко, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель якобы "настояли" на том, чтобы под вторыми минскими соглашениями стояли подписи главарей боевиков ОРДЛО.

Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление российский президент сделал в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

"Представлявший Украину в Минске, после чего возникли вот эти минские соглашения, бывший президент Порошенко - он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем, а представители этих непризнанных республик отказывались это делать... Мы их уговорили и они поставили там свои подписи", - заявил Путин.

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На пресс-конференции Путин также заявил, что пересмотр Минских соглашений может привести к тупиковой ситуации.

По словам Путина, его насторожило заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном пересмотре "Минска".

Напомним, Минск-2 был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Позднее Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

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