Маркарова о причинах приостановки финансирования: Предновогоднее "осваивание" средств и недовыполнение доходной части бюджета

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должны были уже давно быть поданы в казначейство и на них открыто ассигнование, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря - это время попыток множества "перекидываний" из программы в программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и прочих "осваиваний" средств и проведений кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года", - заявила Маркарова.

Она отметила, что сейчас Минфин пытается приостановить такие неплановые "перекидывания" средств, поэтому приняло решение приостановить финансирование всех незащищенных статей расходов. Соответствующее решение связано еще и с тем, что бюджет Украины недовыполнен по доходам.

В то же время, министр добавила, что все защищенные статьи расходов, такие как выплата зарплат, пенсий, субсидий, финансирование строительства "Охматдета", расходы на оборону и т.д., профинансируют в полном объеме.

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Ранее стало известно, что Кабмин приостановил финансирование ряда незащищенных статей бюджета.



