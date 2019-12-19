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19.12.19 14:25

Более 50% украинцев считают войну на Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий главными проблемами населения, - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА

Наиболее актуальными проблемами для большинства украинцев по-прежнему остаются война на Востоке Украины (51,0%) и социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (50,9%), повышение коммунальных тарифов (30,8%), рост цен на основные товары и инфляция (27,5%).

Более 50% украинцев считают войну на Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий главными проблемами населения, - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в данных исследования "Социс", информирует Цензор.НЕТ.

В течение последних нескольких месяцев более отчетливыми становятся основные две группы проблем (направления), которые со значительным отрывом занимают первые два места по актуальности. Это, прежде всего, война на Востоке Украины и экономические проблемы населения (уровень жизни и уровень экономического обеспечения людей).

Значительная часть населения отнесла к самым актуальным проблемам невозможность получения качественной медицинской помощи (21,5%), безработицу (20,1%), взяточничество и коррупцию в органах центральной власти (18,1%) и коррупцию в судах, полиции, прокуратуре (17 0%).

Наименее значимыми проблемами украинцы считают недоступность качественного образования (5,9%) и недостаток свободы слова и демократии (3,4%).

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Более 50% украинцев считают войну на Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий главными проблемами населения, - опрос Социс 01

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