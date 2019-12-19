Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.12.19 14:18

Рада приняла Избирательный кодекс с поправками Зеленского

Верховная Рада согласилась с предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.

Рада приняла Избирательный кодекс с поправками Зеленского

За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении и в целом на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Предложения Зеленского доложил представитель президента украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обсуждаем запуск на избирательных участках электронных сканеров бюллетеней, - Качура

Заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко доложила решение комитета, согласно которому комитет рекомендует принять все предложения Президента Украины и принять Избирательный кодекс в целом.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100