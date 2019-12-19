Рада приняла Избирательный кодекс с поправками Зеленского

За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении и в целом на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Предложения Зеленского доложил представитель президента украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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Заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко доложила решение комитета, согласно которому комитет рекомендует принять все предложения Президента Украины и принять Избирательный кодекс в целом.