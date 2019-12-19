Минмолодьспорта остановило финансирование ФЛАУ. Подготовка к Олимпиаде-2020 прерывается, - Гоцул

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.com.

"Подготовка к ОИ-2020 прерывается. Сегодня Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины, с большой вероятностью не будет выплачено. Это ставит нас в очень сложную ситуацию.

Уже сейчас сумма обязательств по мероприятиям, которые проведены, и компенсация за которые не гарантируется Минмолодьспорта, составляет около 4,5 миллиона гривен. Даже для такой сильной и успешной организации это большая и болезненная сумма. Мы не можем позволить дальше ее увеличивать", - сказал Гоцул.

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ФЛАУ отменила все учебно-тренировочные сборы в Украине, начиная с завтрашнего дня. Финансирование сборов за границей было урезано.

Среди отмененных сборов: сборы в Черкассах, Днепре и Броварах для группы метания; сборы в Киеве для группы прыгунов; сокращено финансирование соревнований спортивных ходоков в Сумах.

Гоцул сообщает, что ФЛАУ не имеет никаких гарантий от Министерства о выплате заранее оговоренных денег.