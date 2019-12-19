Идет очень сложный переговорный процесс, но говорить о том, что в Минске что-то было сорвано, нет оснований, - Резников

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-брифинге в Офисе президента Украины в Киеве в четверг по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я бы хотел отметить, что много сегодня было каких-то утечек информации о том, что вроде бы, что-то нет так происходило, кто-то что-то срывал… Это нормальный переговорный процесс, он очень сложный, имеет много нюансов, технических деталей и говорить о том, что что-то сорвано, что-то не произошло, сегодня нет таких оснований", - сказал Резников.

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Накануне в Минске стороны не согласовали дату обмена удерживаемыми, не определили дату нового перемирия, заявив о приверженности установления "режима тишины", который был объявлен в июле 2019 года.

Как сообщалось ранее, по данным СБУ в плену у оккупантов на Донбассе находятся 250 человек.