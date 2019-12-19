Kyiv Post обнародовал "документ" АП 2016 года о содержании топ-блогеров, экс-чиновник АП Горковенко заявил, что это "тупой фейк"

Публикацию издания прокомментировала в Facebook журналистка-расследовательница Анна Бабинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Феерическая история от Kyiv Post. Владимир Горковенко, который отвечал за коммуникации в администрации президента Порошенко забыл в своем рабочем кабинете документы о том, как в те времена нанимали известных блогеров для компаний по дискредитаци, кому сколько платили и прочее. На содержание топ-блогеров Порошенко тратил 30.000 долларов в месяц. Хорошо помню как все эти "топы" мочили "Слідство.Інфо" и, в частности, меня за "офшоры Порошенко". Как советовали мне варить борщ вместо разбираться с кипрским документам. Теперь вижу, что это всего за максимум $1500 в месяц. Серьезно? Так мало стоит писать что-либо под заказ с элементами личных оскорблений, имея репутацию "топ-блогера"? Немного разочарована, думала, это дороже", - написала журналистка.

Как рассказал Kyiv Post один из блогеров - Артур Нискубин - они получали инсайдерскую информацию из зоны боевых действий, и им было поручено бороться с фэйковой информацией, поступающей из России. Группа называлась "Животная жизнь". В группу вошли многие блогеры, среди которых Алексей Петров, Роман Доник, Олег Болдарев (пишущий под псевдонимом Мартин Брест), Александр Карпюк (Сергей Марко), Виктор Трегубов и другие.

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В свою очередь бывший глава отдела связей департамента информационной политики АП Владимир Горковенко заявил, что никаких документов не забывал и размещением джинсы не занимался.

"Все таки Kyiv Post клепает "джинсу" - низкопробную, примитивную и смешную. То что опубликовали - тупой фейк от которого попахивает Офисом Президента далеко за пределами Печерских холмов. Какого бородатого вы взяли, что бумажки являются "моими документами"? Покажите мою подпись. Нет? Тогда это уже не документ. Таких доков я могу нарисовать хоть тону пока принтер не сломается. Те кто задумал этот фейк меня совсем не знают. У меня не могло быть ни "документов", ни личных бумажек написанных на русском. Это язык общения нынешней ОПУ. Ну нельзя же так палиться. Даже фейк качественно не могут сделать. И еще, очень интересное! "Документы" аж 2015 года!!! Вы серьезно? Не смешите мои "мешти", - отметил Горковенко.



