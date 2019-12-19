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19.12.19 15:49

Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе

Депутаты Европейского парламента предостерегают новую украинскую власть от политически мотивированных преследований в Украине.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Позиция европейских партнеров о недопустимости политических преследований зафиксирована в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС, который принят по итогам заседания комитета в Страсбурге.

"Нас предостерегают от политически мотивированных преследований. И я надеюсь, что мы все в Украине примем во внимание эти конкретные наработки Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она также сообщила, что европейские партнеры недовольны так называемой "Судебной реформой Зеленского", и эта позиция тоже зафиксирована в итоговом документе Парламентского Комитета.

"Мы видели недовольство наших коллег европейских парламентариев и их обеспокоенность ходом так называемой судебной реформы в Украине. Четко была отмечена взволнованность коллег из разных стран Европейского Союза относительно уменьшения судей Верховного Суда. Это также находит отражение в итоговом документе", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

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