Путин об интеграции России и Беларуси: "не реализовано 90% пунктов"

Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильные. Русский и белорусский народ - это, по-моему, то же самое, что и украинский и русский. Это почти одно и то же - этнически и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад", - сказал Путин.

Он добавил, что основные решения, которые были приняты в отношении строительства Союзного государства, в целом не реализованы.

"Решение по строительству Союзного государства на 90% не выполнено. Минску выделено семь миллиардов долларов кредитов. Россия поддерживает Беларусь по многим каналам. У нас идет спокойная уравновешенная работа", - заявил Путин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Бандеровцы! То же, что и на Украине будет! Польско-жидовская сволочь!", - словесная перепалка на акции протеста в Минске против интеграции РФ и Беларуси. ВИДЕО

"Это огромная работа. Ее можно выполнить только в том случае, если есть желание. У российской стороны оно есть", - добавил он.

Напомним, 7 декабря Путин и Лукашенко обсуждали интеграцию двух стран в резиденции президента РФ в Сочи. Переговоры продлились около 5,5 часов, но никаких документов по их результатам подписано не было.

В этот же день в Минске состоялись несанкционированные акции протеста против объединения Беларуси с Россией. Их участники разорвали портреты Путина.

Следующий раунд переговоров Лукашенко и Путина, посвященных созданию союзного государства РФ и РБ, намечен на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко - Путину: мы не просим дешевые газ и нефть, мы просим равные условия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж