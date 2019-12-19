Украина намерена формировать пояс совместной безопасности с международными партнерами в Черноморском регионе, - Минобороны

"Один из наших приоритетов - это безопасность Черноморского региона. Украина заинтересована в том, чтобы постоянно сохранялось внимание международного сообщества к Черноморскому региону и в первую очередь к оккупации Крыма", - сказала Фролова в ходе презентации "Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных сил Украины" в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замминистра подчеркнула, что ситуация с безопасностью в Черноморском регионе из-за агрессивных действий РФ продолжает усложняться и ухудшаться. "Это тревожит не только нас, но и стран-партнеров. Поэтому мы видим лидирующую роль Украины в формировании совместной позиции относительно стратегии обеспечения безопасности именно в Черноморском регионе", - отметила Фролова.

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Кроме того, она добавила, что агрессивные действия РФ в регионе наносит и экономический ущерб Украине.

"Мы будем наращивать боевую способность Военно-морских сил, развивать систему охраны и обороны морского побережья, развивать новую инфраструктуру базирования Военно-морских сил и симметрично реагировать на угрозы с моря, а именно формировать пояс совместной безопасности с нашими партнерами в Черноморском регионе", - заявила замминистра.

По ее словам, на данный момент уже идет работа по региональному взаимодействию со странами Черноморского региона, для того, чтобы иметь возможности противодействовать агрессивным действиям РФ.

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Кроме того, Украина продолжит проводить переговоры для увеличения присутствия НАТО и стран-членов Альянса в регионе.