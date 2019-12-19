Раскрыта группа, укравшая через манипуляции с ПО программы лояльности сети супермаркетов 2 млн грн, - киберполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В состав группы входило пять человек. Все они являются жителями Днепропетровщины в возрасте от 30 до 45 лет.

Получив информацию об уязвимости программного обеспечения, предназначенного для работы программы лояльности для клиентов сети супермаркетов, злоумышленники использовали ее для личного обогащения. Так, используя полученные данные, они имели возможность обналичивать зачисленые бонусные средства через кассы магазинов.

Все мошеннические действия проводились во время работы в личном кабинете пользователя, установленном в приложении управления бонусной карточкой. При этом первичный балансовый счет на карточках мошенники восстанавливали через определенные программные манипуляции в приложениях, фактически пополняя счета. Это давало им возможность проводить снятие средств повторно неограниченное количество раз.

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Бонусные карты злоумышленники оформляли с помощью поддельных, утерянных и похищенных паспортов и документов.

За пол года фигуранты провели более 2 тысяч операций по снятию наличных с вышеуказанных карт. По предварительным данным, торговой сети нанесен ущерб на сумму около 2 миллионов гривен.

Правоохранители провели несколько обысков по месту жительства участников преступной группы. В результате изъяты дополнительные носители информации, банковские катки и карточки участников программы лояльности всеукраинской сети магазинов. Кроме того, по месту жительства одного из участников группы, полицейские изъяли почти полсотни пакетов с содержанием наркотических средств, боевой пистолет и патроны к нему.

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Трем участникам группы уже объявлено о подозрении. Один из них задержан в порядке ст. 208 УПК Украины с дополнительной правовой квалификацией его действий, предусмотренной ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения еще двум участникам группы.