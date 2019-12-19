Украина уделяет недостаточно внимание вопросу, как избежать концентрации земельных наделов в руках ограниченного круга людей, - посол Франции де Понсен

Об этом посол заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Говоря о либерализации продажи земли, я замечу, что на самом деле уместно быть чрезвычайно осторожными, поскольку этот вопрос весьма чувствительный. Мы считаем, что каждый народ имеет суверенное право определить ту модель, организацию этого сектора, которую он считает уместной", - отметил де Понсен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До Нового года Рада не будет рассматривать закон о земле: Разумков четко сказал, что теперь все будет жестко по регламенту, - Тимошенко

В то же время, по его убеждению, открытие рынка земли сможет обеспечить дополнительный экономический рост для Украины.

"По моему убеждению, в Украине возможно слишком сосредотачивается дискуссия на либерализации доступа именно к продаже и приобретению земли, но недостаточно уделяется внимание тому, как избежать чрезмерных земельных владений исключительно в рамках действия рыночных механизмов", - отметил посол.

В частности, он подчеркнул, что важно предотвратить риск образования слишком больших сельскохозяйственных владений - во многих странах Западной Европы придерживались именно такого подхода. По словам посла, французские эксперты приезжали в Украину, чтобы поделиться собственным опытом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дискуссии по концентрации земли в одних руках ведутся вокруг 50 тыс. га, - Разумков

"Если мы полностью либерализуем земельный рынок, и будет править только рыночный закон, это откроет путь к тенденции бесконечного сосредоточения земельных владений среди ограниченного круга субъектов", - сказал дипломат.

А чрезмерная концентрация земли у ограниченного круга лиц, предостерегает дипломат, приведет к "уменьшению дополнительной стоимости, которая будет производиться в сельской местности и будет приводить к упадку сельских регионов в Украине".

"Именно из этих соображений в странах Западной Европы были выработаны и внедрены механизмы регулирования, которые позволяют предотвратить эти негативные феномены", - подытожил де Понсен.