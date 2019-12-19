Зеленский должен дать оценку заявлениям Путина об "исконно русском" Причерноморье, - "Евросолидарность"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина по "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова. Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться. Путину верить нельзя", - подчеркнули в партии.

"Европейская Солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведение ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим приобретением Украиной членства в НАТО.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".

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