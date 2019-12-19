Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.12.19 17:03

Зеленский должен дать оценку заявлениям Путина об "исконно русском" Причерноморье, - "Евросолидарность"

Партия "Европейская Солидарность" возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли".

зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина по "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова. Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться. Путину верить нельзя", - подчеркнули в партии.

"Европейская Солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведение ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим приобретением Украиной членства в НАТО.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100