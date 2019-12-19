Члены НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тыс. грн материальной помощи, - Новак

Об этом на брифинге в Киеве рассказала и.о. руководителя НАПК Наталия Новак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды", - отметила она.
Новак также пожаловалась, что в связи с выплатой этой материальной помощи, "средств в бюджете НАПК было недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты".
Новак уточнила размер материальной помощи: "Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен".
Она также отметила, что такие действия предусмотрены законодательно - и "это, скорее, вопрос этики и морали".