Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях с учетом большинства предложений Президента (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 337 народных депутатов

Парламент голосовал за каждую поправку президента отдельно. Всего их было 10. Поправка №4 была отклонена, остальные - учтены Радой.

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Народные депутаты согласились с приложением президента, что статус и порядок деятельности специальной временной следственной комиссии, которая создается Верховной Радой в соответствии со статьей 111 Конституции Украины для проведения расследования во время процедуры устранения президента с поста в порядке импичмента существенно отличается от статуса и порядка деятельности временных специальных и временных следственных комиссий, создаваемых парламентом в соответствии со статьей 89 Конституции Украины и поэтому унормирование деятельности такой комиссии в данном законе является неоправданным.

Рада также согласилась с президентом, что Организация и порядок деятельности следственных комиссий и специальных комиссий определяются Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады и другими законами, а не постановлениями парламента.

Депутаты не учли предложение президента о том, что должны быть четко определены основания создания таких комиссий, "то есть установлены критерии определения общественного интереса".

По мнению президента, "такие основания должны корреспондировать с конституционно определенными полномочиями Верховной Рады".

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Рада объяснила свое несогласие с предложением президента тем, что решение о создании временной следственной комиссии принимает Верховная Рада в пределах полномочий определенных Конституцией Украины.

"Кроме этого, Конституция Украины не раскрывает смысл словосочетания "общественный интерес", имеет оценочный характер, а его критерии могут со временем меняться, а потому не могут быть формализованы", отмечается в замечаниях профильного комитета к предложению президента в сравнительной таблице.