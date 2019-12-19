Рада поддержала во втором чтении законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За соответствующий законопроект проголосовали 279 народных депутата.
Согласно тексту законопроекта, специальные разрешения на добычу янтаря будут предоставлять на пять лет. Предполагается, что такие спецразрешения будут продавать на онлайн-аукционах. Подать документы на получение разрешения можно будет через электронный кабинет пользователя на официальном сайте Госслужбы геологии и недр. Площадь участка недр, на которую предоставляется специальное разрешение, должна быть не больше 10 гектаров. В документе установлена начальная цена за 1 га - две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн)