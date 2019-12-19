Рада поддержала во втором чтении законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект проголосовали 279 народных депутата.

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Согласно тексту законопроекта, специальные разрешения на добычу янтаря будут предоставлять на пять лет. Предполагается, что такие спецразрешения будут продавать на онлайн-аукционах. Подать документы на получение разрешения можно будет через электронный кабинет пользователя на официальном сайте Госслужбы геологии и недр. Площадь участка недр, на которую предоставляется специальное разрешение, должна быть не больше 10 гектаров. В документе установлена начальная цена за 1 га - две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн)