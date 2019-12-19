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19.12.19 21:39

Не отвезенный в психбольницу Кива, "Потураев - п#дор" и "когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне", - из переписки нардепов 19 декабря. ФОТОрепортаж

В рабочий день 19 декабря народные депутаты принимали законы о "ворах в законе" и добыче янтаря, переписывались и занимались личными делами.

Не отвезенный в психбольницу Кива, "Потураев - п#дор" и "когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне", - из переписки нардепов 19 декабря. ФОТОрепортаж

 День работы ВР 19 декабря. Верховная Рада в объективе корреспондента Цензор.НЕТ

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 01

Депутатское общение

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 02

Вадим Новинский с коллегой

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 03

Опальный Богдан Яременко

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 04

Совещание в презиидиуме ВР

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 05

Задумчивый спикер Разумков

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 06

Подарки депутатам от святого Николая

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 07
Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 08

"Когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне" - переписка нардепа Александра Кабанова из "СН"

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 09

"Видела в чате для пощников. Заявление на компенсацию проезда мы подавали, а по аренде жилья за декабрь - подготовлю"

"У звязку із прийняттям вчора Верховною Радою Кошторису Верховної ради на 2019 рук, прохання сьогодні написати заяву на імя Першого заступника керівника Апарату керуючого справами Боднара ПО, з проханням здійснити виплати коштів на компенсацію транспортних витрат та витрат на житло" - переписка нардепа Дмитрия Мыкышы с абонентом "Мишеглина Валерия"

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 10

"Ківу не відвезли в психлікарню?", - Переписка нардепа из "СН" Людмилы Марченко с внефракционным  коллегой Андреем Деркачем.

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 11

Дмитрий Лубинец и снеговик


Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 12

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 13

Давид Арахамия и Святослав Вакарчук


Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 14

Сектор фракции СН

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 15
Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 16

"Потураев - п#дор" - переписка нардепа Сергея Шахова


Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 17

Конфиденциальное общение нардепов

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 18

Глава "энергетического" комитета ВР Андрей Герус

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 19
Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 20

"Теж сайдьот" - переписка нардепа Марченко

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 21

Вадим Рабинович и Юлия Тимошенко
Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 22
Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 23

За трибуной - Андрей Герус

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