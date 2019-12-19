Не отвезенный в психбольницу Кива, "Потураев - п#дор" и "когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне", - из переписки нардепов 19 декабря. ФОТОрепортаж

День работы ВР 19 декабря. Верховная Рада в объективе корреспондента Цензор.НЕТ
Депутатское общение
Вадим Новинский с коллегой
Опальный Богдан Яременко
Совещание в презиидиуме ВР
Задумчивый спикер Разумков
Подарки депутатам от святого Николая
"Когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне" - переписка нардепа Александра Кабанова из "СН"
"Видела в чате для пощников. Заявление на компенсацию проезда мы подавали, а по аренде жилья за декабрь - подготовлю"
"У звязку із прийняттям вчора Верховною Радою Кошторису Верховної ради на 2019 рук, прохання сьогодні написати заяву на імя Першого заступника керівника Апарату керуючого справами Боднара ПО, з проханням здійснити виплати коштів на компенсацію транспортних витрат та витрат на житло" - переписка нардепа Дмитрия Мыкышы с абонентом "Мишеглина Валерия"
"Ківу не відвезли в психлікарню?", - Переписка нардепа из "СН" Людмилы Марченко с внефракционным коллегой Андреем Деркачем.
Дмитрий Лубинец и снеговик
Давид Арахамия и Святослав Вакарчук
Сектор фракции СН
"Потураев - п#дор" - переписка нардепа Сергея Шахова
Конфиденциальное общение нардепов
Глава "энергетического" комитета ВР Андрей Герус
"Теж сайдьот" - переписка нардепа Марченко
Вадим Рабинович и Юлия Тимошенко
За трибуной - Андрей Герус