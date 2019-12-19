Украина продлила соглашение с Нидерландами по делу о катастрофе MH17

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкорй на сайт ВР, соответствующее решение поддержали 324 нардепа.

В частности, нардепы проголосовали за законопроект, который позволит ратифицировать соглашение (в форме обмена нотами) по катастрофе MH17 между Украиной и Нидерландами. Таким образом, стороны продлят действие Международной миссии защиты расследования до 1 августа 2020 года.

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Данный закон будет способствовать дальнейшему практическому привлечению Нидерландов к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17.

Отметим, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, которая произошла на Донбассе 17 июля 2014 года.