Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Законопроект в первом чтении поддержали 267 народных депутатов.
Документ вносит изменения в Уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.
В частности, теперь из списка званий Вооруженных Сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть "генерал", второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.
В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом №2247.