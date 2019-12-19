Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект в первом чтении поддержали 267 народных депутатов.

Документ вносит изменения в Уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.

В частности, теперь из списка званий Вооруженных Сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть "генерал", второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.

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В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом №2247.