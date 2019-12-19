Главную елку Украины открыли на Софийской площади в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Высота елки - более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд.



В День Святого Николая, 19 декабря, также торжественно зажгут огни на елке на Контрактовой площади.

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На Софийской площади киевляне и гости столицы могут посетить сказочный городок "Четыре королевства", а на Контрактовой площади - этнический городок по народными украинскими традициям.