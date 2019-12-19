Рада приняла закон о реестре педофилов

За соответствующее решение проголосовало 325 народных депутатов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает создание реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних. Этот реестр будет находиться в ведении Министерства юстиции.

В него будут вносить сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказания и данные о нарушении правил административного надзора.

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Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре получат руководители органов местного самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя, его заместителя, учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам.

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Кроме того, данные из реестра сможет получать любое физическое лицо по информации о себе или любой другой человек по доверенности.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера против малолетних.

В редакции закона к первому чтению предусматривалось введение химической кастрации педофилов, однако с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.

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