Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.12.19 20:22

Рада приняла закон о реестре педофилов

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №0887 об усилении уголовной ответственности за сексуальные преступления против малолетних и создание реестра лиц, осужденных за соответствующие правонарушения.

интернет,компьютер,ноутбук

За соответствующее решение проголосовало 325 народных депутатов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает создание реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних. Этот реестр будет находиться в ведении Министерства юстиции.

В него будут вносить сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказания и данные о нарушении правил административного надзора.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отец в течение нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь, - полиция Николаевской области

Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре получат руководители органов местного самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя, его заместителя, учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция в Киеве задержала педофила, который через интернет выманил на встречу 10-летнюю школьницу и изнасиловал. ФОТО

Кроме того, данные из реестра сможет получать любое физическое лицо по информации о себе или любой другой человек по доверенности.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера против малолетних.

В редакции закона к первому чтению предусматривалось введение химической кастрации педофилов, однако с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.

Читайте также: В Киеве задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении малолетних в помещении школы, - Нацполиция. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100